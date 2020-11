Mama,

du wirst doch nicht um deinen Jungen weinen.

Mama,

bald wird das wieder uns vereinen



Ich werd es nie vergessen,

was ich an dir hab besessen.

Dass es auf Erden nur eine gibt,

die mich so heiß hat geliebt.



Mama,

und bringt das Schicksal uns nur Kummer und Schmerz,

dann denk ich oft daran, es weint für mich immer

Mama, dein Herz.