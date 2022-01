Tanz-Traumpaar Luca Hänni und Christina Luft haben sich verlobt

Es ist ein einfaches "Ja" mit einem roten Herz dahinter - und doch steckt hinter dem neuesten Instagram-Posting von Luca Hänni und Christina Luft so viel mehr. Der Schweizer Sänger und die Profi-Tänzerin haben sich im gemeinsamen Winter-Urlaub verlobt. Wie der Antrag ablief, verrieten sie zwar nicht, aber in der winterlichen Umgebung wird es sicher ein besonders romantischer Moment gewesen sein. Kurz nach der Veröffentlichung des Bildes zeigt Luca Hänni in seiner Instagram-Story einen kurzen Clip seiner zukünftigen Frau, der beschriftet ist mit den Worten: "Unterwegs mit meiner Verlobten". Der 27-Jährige ist also sichtlich stolz.