Ihr wollt der Liebe eures Lebens die Frage aller Fragen stellen - und sucht nach der ganz besonderen Gelegenheit für euren Heiratsantrag? Wir haben die Idee!! Wie wäre es mit einem Antrag zu Weihnachten? Denn in der Fernsehshow "Weihnachten bei uns" am 14. Dezember in Chemnitz ist genau das möglich! Hunderttausende Menschen sind eure Zeugen, wenn es heißt: "JA, ICH WILL!" Bewerbt Euch jetzt mit eurer Liebesgeschichte - und mit ein wenig Glück könnt ihr euch in der Stadthalle Chemnitz "trauen"!



Aber pssst! Kein Wort zu Eurem Partner - es soll schließlich eine Überraschung werden, oder?!