Ob Helene Fischer in ihrem Weihnachtskonzert wohl mit Schauspielerin und Moderatorin Stephanie Stumph den Titel "Herzbeben" singt? Das ist vorerst noch ein Geheimnis, wäre für die MDR-Riverboat-Moderatorin aber auf jeden Fall ein Heimspiel: Denn sie hat den Hit für Helene Fischer geschrieben. Im Mai 2017 kam das gleichnamige Album von Helene Fischer auf den Markt. Wie Stephanie Stumph gegenüber der "BILD"-Zeitung sagte, schreibt sie seit längerer Zeit Songs. Der Titel "Herzbeben" sei allerdings ihr erster Titel, der veröffentlicht wurde.

Auch welches Lied Helene Fischer mit Vanessa Mai in der Weihnachtsshow singen wird, ist noch geheim. Fest steht allerdings, dass es ein Weihnachtslied sein wird. Mit Vanessa Mai hat Helene Fischer einen wahren Publikumsmagneten in ihre Show geladen. Seit 2015 ist Vanessa solo unterwegs - und landete gleich mit ihrer ersten Single an der Spitze der Charts.