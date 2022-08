D.A.N.K.E. Es war unbeschreiblich! Was ihr alles auf euch genommen habt, um mich, diese Show, dieses Spektakel mit zu erleben, hat mich an diesem Abend oftmals berührt und demütig gemacht. [...] But more in the next few days…

Auf deutsch "Aber mehr in den nächsten Tagen ..." Die Fans fragen sich natürlich, was das bedeutet. So lauten Kommentare: "Was kommt noch?" oder: "Der letze Satz lässt mir jetzt kein ruhige Minute mehr!!! HILFEEE!! MORE IN THE NEXT FEW DAYS?!..."

Wird es vielleicht eine Neu-Auflage ihres Mega-Events geben oder hat sie neue Musik in petto? Wir sind gespannt.