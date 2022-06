Was für eine tolle Überraschung! Wenn Showmaster und Schlagerstar Florian Silbereisen am 23. Juli um 20:15 Uhr zur großen ARD-ORF-Live-Show DAS GROSSE SCHLAGERCOMEBACK.2022 lädt, wird sie mit dabei sein: Helene Fischer mit ihrem ersten großen TV-Auftritt 2022! Der Showmaster präsentiert in der spektakulären Live-Show die emotionalen und überraschenden Comebacks des Jahres: Neben Helene Fischer wird ESC-Legende Nicole zurückkehren auf die große Fernsehbühne und nach jahrelanger TV-Pause gibt es ein Wiedersehen mit Nena.