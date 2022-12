Lange dauert es in dem halbstündigen Gespräch nicht, bis der Schweizer Moderator Urs Gredig in seiner SRF-Talkshow "Gredig direkt" einen Nerv bei Schlager-Superstar Helene Fischer trifft. Nach nur knapp einer Minute kommen die beiden auf das Thema Auszeit und auch auf die Zwangspause durch die Corona-Pandemie. Als Interviewer Gredig sich auf ein Interview mit Frank Elsner im Jahr 2019 bezieht, in dem Helene Fischer erklärte, sie sei müde und erschöpft, wird sie in ihrer Antwort auch drei Jahre später erneut sehr persönlich. Nach eigenen Worten sei sie 2019 kurz vor einem Burnout gewesen. "Ich habe Gott sei Dank noch die Kurve gekriegt", ergänzt die Ausnahmesängerin. Zu den Gründen äußerte sie sich ebenfalls ungewohnt ausführlich. Demnach merke man häufig nicht, dass man in einem Tunnel sei und immer 100 Prozent gäbe. Zwischendurch eine Auszeit zu nehmen, sei zudem sehr schwierig, schließlich wolle man als Künstlerin niemanden enttäuschen. Man trage eine große Verantwortung gegenüber dem Team, der Plattenfirma sowie den Fans. Doch Helene Fischer ergänzt auch: