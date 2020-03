In Österreich sind Outdoor-Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmern zunächst untersagt. Zu Helene Fischer wollten immerhin 35.000 Zuschauer kommen, das Konzert war so gut wie ausverkauft. Über die Absage informierte Veranstalter Klaus Leutgeb.

Nun, so Leutgeb, wird fieberhaft daran gearbeitet, einen Nachholtermin zu finden. Leutgeb betonte, dass sich das Team sehr darum bemühe, für jeden einzelnen Besucher eine Lösung zu finden, bittet hier jedoch um ein wenig Geduld. Bei einer Besucheranzahl in dieser Größe kein Wunder. Im Hinblick auf die Rückerstattung bereits gekaufter Tickets ließ der Veranstalter wissen, dass er darüber gerade mit den Ticketpartnern verhandle.

Am 12. Januar 2019, also vor mehr als einem Jahr, verabschiedete sich Helene Fischer in der von Florian Silbereisen moderierten Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" in eine Auszeit. Die Schlager-Queen gab weder große Konzerte noch nahm sie öffentliche Termine wahr. Das erste große Konzert nach ihrer Pause sollte nun am 4. April in Bad Hofgastein stattfinden. Mit ihrer Show sollte der Abschluss der Wintersport-Saison im Gasteinertal einen glänzenden Abschluss bekommen.