Das hätten wohl nicht alle Helene-Fischer-Fans erwartet: Einem aktuellen Instagram-Trend folgend, hat der Schlagersuperstar in einem "This or That"-Video einige private Vorlieben preisgegeben. Bei dem Videoformat entscheidet sich Helene Fischer tanzend zwischen zwei vorgegebenen Dingen. Als die beiden Musikrichtungen "Hip-Hop" und "Techno" zur Auswahl stehen, entscheidet sich die Sängerin eindeutig für "Techno".