Nach ihrer Auszeit ist Helene Fischer zurück und zwar mit Überraschungen für ihre Fans. Kurz bevor ihr neues Duett mit Luis Fonsi "Vamos a Marte" am 6. August erschien, machte es die Sängerin so richtig spannend. Auf ihren Social-Media-Kanälen wurden alle ihre Postings gelöscht. Auch ihre Website war leer - nur ein Countdown lief. Ende Juli meldete sie sich dann mit einer Instagram-Story und der Ankündigung ihres neuen Duetts zurück.

Sängerin Helene Fischer. Bildrechte: dpa

Im deutschsprachigen Raum ist Helene Fischer (37) schon seit Jahren ein Star. Mehrere ihrer Hits eroberten in der Schweiz, Österreich und Deutschland die Charts. Nun ist ihre Single "Vamos a Marte" in den USA auf der "Billboard 200 Global Chart" gelandet. Diese erfasst die Streams und Verkäufe in weit über einhundert Ländern, inklusive den USA. Ihr Duett mit Luis Fonsi ist ein deutsch-spanischer Song, ein Mix aus Schlager und Latin und ist eines der wenigen nicht englischen Lieder auf der Liste. Allerdings landeten Helene Fischer und Luis Fonsi auf Platz 165, es ist jedoch auf jeden Fall ein Achtungserfolg.

In Deutschland startete der Song auf Platz zwei der Charts.

