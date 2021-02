Mit Robbie Williams sang Helene Fischer 2019 das Duett "Santa Baby". Bildrechte: Getty Images

Am 26. Februar erscheint das neue Deluxe-Album des Künstlers. Auf "Harmony" sind insgesamt 18 Titel, dabei der Song "I'll Stand By You", das Duett mit Helene Fischer. Auf seiner Instagram-Seite schreibt Josh über Helene: "Das Album behinhaltet auch ein Duett mit meiner guten Freundin, der wunderbaren Helene Fischer."



Josh Gorban ist Schauspieler und ausgebildeter klassischer Barriton. Sein Debütalbum Josh Gorban, das 2001 erschien, wurde in den USA mehr als vier Millionen Mal verkauft und erhielt vier Mal Platin.



Für alle Helene-Fischer-Fans dürfte das neue Duett der Sängerin ein Trost dafür sein, dass der geplante Auftritt von Helene beim "Sound and Snow Gastein" in Bad Hofgastein coronabedingt ausfallen musste. Es war bereits das zweite Mal, dass der Auftritt verschoben werden musste. Die erste Performance war im Frühjahr 2020 geplant gewesen.