Helene Fischer Klare Worte bei Comeback nach Babypause

"Mir bricht es das Herz, das zu sehen", sagte die 37-Jährige beim Festival "Snowpenair" am Sonntag, den 27.03., im schweizerischen Grindelwald. "Tagtäglich die Bilder von zerrissenen Familien, von Vätern, Brüdern, Soldaten, Ehemännern, die sterben müssen. Von Frauen, die flüchten müssen." An ihrem Oberteil trug die Sängerin eine kleine Schleife in den Nationalfarben der Ukraine - blau und gelb. Auch die Bühne wurde in den Farben beleuchtet, wie die Deutsche Presse-Agentur meldete.