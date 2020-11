Bei der Gala am 30. Oktober wurden beide mit einer Goldenen Henne geehrt. Florian Silbereisen gemeinsam mit Thomas Anders in der Kategorie "Musik" und Helene Fischer für ihre "Helene Fischer Show" in der Kategorie "TV/Entertainment". In diesem Jahr wurde die Show allerdings abgesagt.



Helene und Florian waren zehn Jahre lang das "Traumpaar des Schlagers". Die beiden wussten, was es heißt, im Showbussiness zu Hause zu sein. Als beide Ende 2018 bekannt gaben, dass sie sich trennen, hatte niemand etwas geahnt. Helene Fischer und Florian Silbereisen haben es nicht nur geschafft, einen öffentlichen Rosenkrieg zu vermeiden, sie haben es sogar hinbekommen, Freunde zu bleiben. Bereits zwei Mal war Helene zu Gast in Florians Shows und jedes Mal war die Freude riesig groß.

Helene Fischer ist mit dem Tänzer Thomas Seitel liiert, über Florian Silbereisens aktuelle Beziehung ist nichts bekannt.