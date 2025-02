Ein richtiger Überraschungserfolg also, der alles andere als geplant war, wie Florian Silbereisen in der Bild-Zeitung erzählt hat: "Wir haben das Duett ursprünglich nur für den gemeinsamen TV-Auftritt aufgenommen. Mehr war nicht geplant." Dass der Song, der eine deutsche Version des Hits "Stumblin' In" von Chris Norman und Suzi Quatro aus dem Jahr 1978 ist, nun so vielen, insbesondere jungen Fans gefällt, macht den Sänger und Moderator sehr glücklich: