Am 5. August 1984 wurde Helene Fischer in Krasnojarsk, Sibirien, geboren. Vier Jahre später zog sie und ihre Familie nach Deutschland und das rheinland-pfälzische Wöllstein wurde zu ihrer neuen Heimat. Schon früh verliebte sie sich in die Musik und machte dementsprechend eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin in Frankfurt am Main.