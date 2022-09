Die Veranstaltungsbranche gehört zu den großen Leidtragenden der Corona-Krise, doch für Helene Fischer scheint das nicht zu gelten. Gerade hat die Schlagersängerin in München vor 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauern mit ihrem Team ein Konzert der Superlative gespielt, da flattert die nächste Ankündigung eines Mega-Events in die Welt.

Helene Fischer bei der Pressekonferenz zu ihrer Tour 2023 am 21.09.2022 in Köln.

Helene Fischer bei der Pressekonferenz zu ihrer Tour 2023 am 21.09.2022 in Köln. Bildrechte: dpa

Helene Fischer begeistert mit ihren akrobatischen Einlagen ihr Publikum immer wieder. Bildrechte: IMAGO/Bildagentur Monn

Angesichts der derzeitigen schwierigen Bedingungen durch den Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und die Corona-Pandemie haben viele Künstlerinnen und Künstler Probleme, ihre Konzerte voll zu bekommen. Der Vorverkauf für die Helene Fischer-Tournee 2023 hingegen läuft sehr gut, bestätigte in dem Pressegespräch eine Sprecherin. Helene Fischer sagt, dass es gerade in Zeiten wie diesen für das Publikum am allerwichtigsten sei, einfach mal abzuschalten, den Alltag hinter sich zu lassen.