150.000 Zuschauer Helene Fischer kündigt Mega-Konzert an

Helene Fischer auf der Bühne 2017. Bildrechte: imago images/POP-EYE

Am 22. August 2022 soll das Konzert auf dem Messe-Gelände in München stattfinden. Gleichzeitzeitig wird es das einzige Deutschland-Konzert der Sängerin im Jahr 2022 sein und dann auch ihre erste Show seit mittlerweile vier Jahren. Die Fans zeigten sich unter der Ankündigung auf Instagram und bei Facebook begeistert und voller Vorfreude.



Am Donnerstagmorgen um 10 Uhr startete der Vorverkauf für die Mega-Show. Gegenüber der BILD sagte der Verstalter des Konzertes, Christian Leutgeb: "Das ganze Team ist elektrisiert und sie freut sich, endlich wieder das tun zu können, was ihr am meisten Freude bereitet - nämlich, ihren Fans Freude zu bereiten mit Musik."