Was ist denn da los? Ihre über 800.000 Follower bei Instagram und zwei Millionen Facebook-Fans dürften sich ziemlich gewundert haben. Helene Fischer hat all ihre Postings auf Facebook und Instagram gelöscht!

Zu sehen ist nur ihr neues Profilbild und auch das ist ungewöhnlich, denn es zeigt nur einen rötlich-goldenen Ring auf schwarzem Hintergrund . Als wäre das allein nicht mysteriös genug, hat sie auch gleich ihre Webseite leer geräumt. Einzig ein großer Coundwon prangt dort in orangenen Zahlen und Buchstaben. Was hat das zu bedeuten?

Der Countdown endet in der Nacht vom 5. auf den 6. August, drei Minuten nach Mitternacht. Was es dann zu so später Stunde auf ihrer Seite und sicherlich auch auf ihren Social-Media-Kanälen zu sehen gibt, ist jedoch völlig unklar. Klar ist, dass der Countdown auch mit Ablauf ihres Geburtstages endet. Am 5. August wird die Sängerin 37 Jahre alt.