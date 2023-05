Eine junge blonde Sängerin saß am 6. Juli 2007 auf der Talk-Couch des MDR-Riverboats : Helene Fischer . Ihren ersten Fernsehauftritt bei Florian Silbereisen hatte sie damals bereits hinter sich. Im Gespräch mit Jan Hofer verriet die Sängerin, wie ihre musikalische Karriere begonnen hat. Den Talk könnt ihr am 26. Mai, 22:00 Uhr im MDR, Riverboat-Klassiker, noch einmal sehen.

Mama ist schuld, würde ich sagen und ein ganz lieber Freund der Familie. Die zwei haben eine Demo-CD von mir in Umlauf gebracht und diese ist dann bei meinem jetzigen Management gelandet.

Damals wurde Helene Fischer von Uwe Kanthak gemanaged. Wie Helene im Talk weiter erzählt, hatte Kanthak auf einem Flughafen den Produzenten der "Feste der Volksmusik", Michael Jürgens, getroffen. Dieser war gerade auf der Suche nach einer Duettpartnerin für Florian Silbereisen in dessen "Hochzeitsfest der Volksmusik" 2005. Aus dieser Begegnung wurde der erste große Fernseh-Auftritt von Helene Fischer. Gemeinsam mit Florian Silbereisen sang sie am 14. Mai 2005 ein Medley ungarischer Melodien. Drei Jahre später gaben Helene und Florian bekannt, dass sie ein Paar sind.

Zehn Jahre waren die beiden das Traumpaar der Schlagerwelt. Seit 2018 ist der Akrobat Thomas Seitel der Mann an der Seite der erfolgreichen Schlagersängerin. Seit Ende Dezember 2021 sind die beiden Eltern einer kleinen Tochter. Derzeit begleitet Thomas Seitel Helene bei ihrer großen "Rausch"-Tournee.

Helene Fischer ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Bildrechte: dpa

Die aus dem russichen Kransnojarsk stammende Künstlerin zählt mit mehr als 17 Millionen verkaufter Tonträger zu den kommerziell erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands und zu den weltweit bestverdienenden Musikerinnen. Ihre Alben Farbenspiel und Best of Helene Fischer gehören zu den meistverkauften Musikalben in Deutschland. Helene Fischer wurde mit siebzehn Echos, acht Goldenen Hennen, drei Bambis und zwei Goldenen Kameras ausgezeichnet.