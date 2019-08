Liveauftritte von Helene Fischer sind in diesem Jahr rar gesät, die Schlager-Ikone hat sich selbst eine Pause verordnet - nach der riesigen und mit Sicherheit auch anstrengenden Stadiontournee 2019.



Doch ganz weg ist Helene nicht - so veröffentlichte sie im Juni ein neues Lied. Der englischsprachige Song "See you again" entstand als Titelsong für den Kinofilm "Traumfabrik", ein Angebot, bei dem Helene Fischer nach eigener Aussage gar nicht anders konnte, als eine Pause von der Pause zu machen.