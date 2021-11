Am besten man denkt gar nicht darüber nach und nimmt es, als absolutes Geschenk an. Dass die Leute so mit einem fiebern, mit einem lieben, die Energie so teilen. Das ist ein absolutes Geschenk.

Und ein Geschenk hatte auch Helene Fischer für ihre Fans, sie kündigte eine große Tournee für 2023 an. Auch der Zirkus Soleil wird wieder mit auf Tour sein und Akrobatik ein Teil der Show, so Helene. "Ich kann es kaum erwarten, bis ich wieder live auf die Bühne darf" so die Sängerin. Genaue Tourneedaten werden die Fans rechtzeitig erfahren. Neben den bekannten Hits von Helene Fischer werden auch die Songs ihres neuen Albums "Rausch" performed. Natürlich konnte auch Thomas Gottschalk das Thema der Schwangerschaft der Sängerin nicht völlig weglassen. Er fragte jedoch nicht direkt, sondern hier schaltete sich Moderatorin Michelle Hunziker als Dreifachmama ein.

Helene Fischer 2020 mit ihrer achten Goldenen Henne. Bildrechte: dpa

Erst vor kurzem hatte sich die erfolgreiche Sängerin in der Zeitschrift "Zeit" dazu geäußert, wie sie unter Paparazzi und der Klatschpresse leidet. Es fühle sich teilweise an, wie in einem Käfig gefangen zu sein. Man komme aus der Situation nicht raus, denn die Paparazzi hätten in dem Moment die Macht und die Kamera in der Hand.



Im Oktober veröffentlichte Helene Fischer nach einer Pause von vier Jahren unter dem Titel "Rausch" wieder ein Studioalbum. Sie habe soviel Zeit wie noch nie in ihrer Karriere gehabt und sehr viel arbeiten können. Sie habe sehr viele Themen behandelt, an die sie sich bisher nicht herangetraut habe und sie habe interessiert zugeschaut, was mit allen und mit der Welt passiere.