Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Sie wisse, so Helene, dass bis dahin noch etwas Zeit vergehe. Diese würden sie und ihr Team aber benötigen, "um euch auch im Sommer 2026 mit einer beeindruckenden Show in einen Höhenrausch zu versetzen." Der Presale für die Tournee beginnt übrigens, so die Musikerin, bereits am Montagmorgen, den 27. November 2023, um 9:30 Uhr!