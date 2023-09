Gefängnis-Experte verrät Auch Herzen in Haft schlagen für Helene Fischer

Hauptinhalt

Helene Fischer ist aktuell die unangefochtene Schlagerkönigin des Landes. Doch was einige Fans überraschen dürfte: Die Sängerin kommt nicht nur in Freiheit, sondern auch bei den Jungs hinter Gittern gut an, wie jüngst ein Gefängnis-Experte verriet.