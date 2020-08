Wenn Helene Fischer die Showtreppe herunterschreitet, schlagen die Herzen ihrer Fans höher. Bildrechte: imago images / Tinkeres

Ganz zum Schluss verspricht sie: "Wir sehen uns wieder, ganz bestimmt." Bedeutet das, Helene Fischer plant ein Comeback vielleicht sogar noch in diesem Jahr? Unter den weiterhin geltenden coronabedingten Beschränkungen ist das sicherlich schwierig. Die Konzerte der Schlager-Sängerin sind meistens so aufwendig inszeniert, dass sie nur in großen Hallen stattfinden können. Hier können die Fans nur abwarten.



Klar ist aber, dass Helene ihre Fans wichtig sind, sonst hätte sie sich jetzt nicht gemeldet. In ihrem Post lässt sie die Fans auch wissen, dass sie diese Pause gebraucht hat. Nach einer super-anstrengenden Stadion- und Arena-Tournee 2018, zu der mehr als 1,3 Millionen Besucher kamen, hat sich die Moderatorin und Sängerin eine Auszeit genommen. Sie trat zwar noch in Fernsehshows und auf einzelnen Events auf, ansonsten jedoch war es sehr ruhig um die Künstlerin.