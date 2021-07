Schlagersängerin Helene Fischer hat es wirklich spannend gemacht. Vor ein paar Tagen wurden auf ihren Social-Media-Kanälen alle ihre Postings gelöscht. Auch ihre Webseite war leer - nur ein Countdown lief. Jetzt meldet sie sich mit einer ausführlichen Instagram-Story und einer überraschenden Ankündigung zurück. Am 6. August gibt es endlich neue Musik der erfolgreichen Schlagersängerin. Im Duett mit dem Latino-Star Luis Fonsi träumt sie von einer Reise zum Mars - "Vamos a Marte". Und natürlich erzählt sie ihren Fans, was sie in der Zeit, in der sie sich zurückgezogen hat, gemacht hat.

Ich freue mich wahnsinnig, dass ich endlich mal wieder, heute so ein bisschen in Kontakt treten kann mit euch. Für mich war es eine sehr intensive Zeit, aber auch eine sehr reflektierende Zeit, in der ich mich zurückgezogen habe. Ich habe mein Glück genossen.

Latinostar Luis Fonso Bildrechte: imago/ZUMA Press

Aber sie habe auch sehr intensiv an ihrem neuen Album gearbeitet, sei viel im Studio gewesen. Immer wieder habe sie darüber nachgedacht, welche Songs sie nach einer so langen Zeit auf die Reise schicken solle. Und: "Ich habe wirklich sehr sehr viel an euch gedacht und kann es kaum erwarten, wenn es dann endlich mal wieder losgeht." Wann das sein wird, wisse sie noch nicht. Aber Helene betont, dass sie sich wahnsinnig freue, ihren Fans sagen zu können, dass es eine erste Single "Vamous a Marte - Helene Fischer featuring Luis Fonsi" nach ihrer Auszeit geben wird. Für das nachfolgende Album kündigt sie an, dass sie sich eingebracht hat wie noch nie und dass sie glaubt, dass es ihr persönlichstes Album "ever" werden wird.