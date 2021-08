Helene Fischer: Hier erstmals in ihre neue Single reinhören!

Knapp 15 Sekunden lang ist der Ausschnitt des neuen Titels „Vamos a Marte“ auf dem offiziellen TikTok-Account von Helene Fischer. 15 Sekunden, in denen man einen guten Eindruck bekommt, was uns am kommenden Freitag erwartet, wenn die erfolgreichste deutsche Schlagersängerin nach mehreren Jahren Pause wieder mit frischer Musik an die Öffentlichkeit geht.