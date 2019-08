Das hätten die wenigsten erwartet: Eigentlich wollte Helene Fischer sich Zeit für sich nehmen und sich ein wenig aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Nun bringt sie ihre Liebe zur Musik gleich in zwei verschiedenen Bereichen zum Ausdruck: Neben einem Konzertfilm über ihre letzte Stadion-Tour kommt das, was man nicht zu hoffen wagte: ein neues Album - und zwar live!

Die Taktfrequenz war hoch bei Helene Fischer in den letzten Jahren: 2017 brachte sie ihr siebtes Studioalbum "Helene Fischer" heraus, ein Jahr darauf folgte ein Best of-Album. Und auch privat liegt ein aufregendes Jahr hinter Helene Fischer - erst die Trennung von Florian Silbereisen, dann die neue Liebe mit Thomas Seitel. Außerdem: touren, touren, touren. 2019 wollte sie es dann eigentlich ein bisschen ruhiger angehen lassen. Die, die das nicht glauben konnten, werden sich nun bestätigt fühlen: Nachdem Helene Fischer bereits den Titelsong "See You Again" zum Kinoerfolg "Traumfabrik" beisteuerte, kommt jetzt der nächste Knaller: am 23. August erscheint das Doppelalbum "Helene Fischer Live - Die Stadion-Tour"! Für sie ist das Album etwas ganz Besonderes. Über ihre Tour, die im Konzertfilm "Helene Fischer - Spürst Du das?" des Grammy-nominierten Regisseurs Paul Dugdale verewigt wird, sagt sie: