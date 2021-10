Helene Fischers aktuelles Album: "Rausch". Bildrechte: Polydor (Universal Music)

Sie habe sehr viele Themen behandelt, an die sie sich bisher nicht herangetraut habe. Als Beispiel nennt sie ihre Songs "Die erste Deiner Art" und "Wann wachen wir auf". Auch ihre neue Single "Null auf 100" behandelt ein gesellschaftliches Thema. Es geht dabei um die Sehnsucht, die wohl bei vielen Menschen während der Corona-Pandemie entstanden sein dürfte, endlich wieder ausgelassen zu sein, einfach zu leben und zu feiern. Im Livestream veröffentlichte sie dann auch gleich das dazugehörige Musikvideo zu dem Song.



Doch trotz aller ungewöhnlichen Themen, die Helene Fischer auf ihrem neuen Album anpackt, nehmen Liebe und Leidenschaft auch einen großen Teil darauf ein. Besonders hervor sticht da der Song "Volle Fahrt voraus", welchen sie offenbar ihrem Ex-Partner Florian Silbereisen widmet. Über den Titel sagte Helene Fischer in ihrem Livestream: "Es gab wunderschöne Zeiten und das ist meine Art 'Danke' zu sagen."



Ein weiteres "sehr persönliches Lied" sei der Titel "Hand in Hand" geworden. Darin verarbeitet die Sängerin nicht nur ihre Vergangenheit, sondern auch ihren "aktuellen Zustand", wie sie erzählt. "Ich kann es fühlen, unter meiner Haut. Es ist ein Neubeginn mit dir - Hand in Hand", heißt es in dem Song. Es kann also durchaus als Liebeserklärung an ihren Partner Thomas Seitel betrachtet werden.



Helene Fischer besingt auf den 18 Songs ihres neuen Albums also eine große Bandbreite an Themen. Wir sind gespannt, wie die neuen Titel bei ihren Fans ankommen. Da in den vergangenen zehn Jahren jedoch jedes ihrer Alben an der Spitze der Charts landete, muss man sich da wohl keine Sorgen machen, dass auch "Rausch" wieder gut ankommt.