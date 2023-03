Helene Fischer ist wieder da. Nachdem der Schlagerstar Ende 2022 Mama geworden war und sich Zeit für ihre kleine Tochter genommen hatte, startet die 38-Jährige in diesem Jahr durch. Am 21. März beginnt ihre Arena-Tour "Rausch Live" mit 70 Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Etwa sechs Wochen nach Tour-Start kommt die Album-Überraschung. 24 Hits von Helene Fischer auf einem Album, das gab es noch nie. Auf dem am 12. Mai im Handel erscheinenden Album "Ultimatives Best Of" erwartet die Fans damit ein Novum.