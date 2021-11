Helene Fischer steht unter Beobachtung - und das permanent. Nicht unbedingt von Fans und Freunden, sondern von Paparazzi und der Klatschpresse. Die Sängerin weiß ihr Privatleben recht gut unter Verschluss zu halten. Genau deshalb sind private Details von ihr so wertvoll und viele versuchen an jede noch so kleine Information von ihr oder ihrem Umfeld heranzukommen. Wie sehr das an der 37-Jährigen nagt, offenbart sie jetzt in einem Interview mit der ZEIT. Im Gespräch mit der Wochenzeitung sagt sie:

Es fühlt sich teilweise an, wie in einem Käfig gefangen zu sein. Man kommt aus der Situation nicht raus, denn die Paparazzi haben in dem Moment die Macht und die Kamera in der Hand [...]. Ich versuche, mein Privatleben zu schützen, aber die Presse überschreitet oft die Grenzen.

Fühlt sich manchmal wie in einem Käfig: Helene Fischer. Bildrechte: dpa

In dem Interview nennt sie dafür ganz konkrete Beispiele. Sie hatte früher ein Ferienhaus in Spanien, in dem es für sie irgendwann unerträglich wurde, weil dort immer Paparazzi waren. Sie habe dort einfach nicht mehr abschalten können.



Eine weitere, fast schon hanebüchene, Geschichte berichtet sie dann über ihr aktuelles Heim. In der Bauphase des Hauses wurde irgendwann über einen Einbruch berichtet. Später habe sie herausgefunden, dass Paparazzi diesen Einbruch inszeniert hätten, um darüber berichten zu können. Auf die Frage von Interviewer und ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo, ob sie Paparazzi hasse, wird sie daher auch ungewohnt deutlich und antwortet mit einem klaren: "Das kann ich definitiv so sagen."



Doch nicht immer sind es die Paparazzi, die private Details veröffentlichen, sondern das eigene Umfeld. In letzter Zeit gab es beispielsweise Berichte über eine Schwangerschaft der Sängerin, die jedoch nicht von ihr ausgingen. Sie und ihr Lebensgefährte Thomas hätten das "lange bewusst zurückgehalten". Während einer TV-Produktion musste sie dann jedoch ein paar wenige Menschen einweihen. Daraus folgte dann wohl die Berichterstattung.