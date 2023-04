Spektakuläre Bühnenshow von Helene Fischer. Bildrechte: dpa

Die Sängerin bezaubert sowohl mit ihrer Musik, als auch mit ihrer atemberaubenden Bühnenshow. Bei ihren Auftakt-Konzerten in Hamburg zeigte sich Helene muit ihrem Liebsten, dem Akrobaten Thomas Seitel, nicht nur graziös und sinnlich im Scheinwerferlicht. Bei ihrem letzten Konzert in der Hanse-Stadt am 15. April gab sie dem Vater ihres Kindes auf der Bühne vor den Augen von 12.000 Fans einen innigen Kuss. Während ihrer Performance mit Thomas Seitel, singt Helene den Song "Hand in Hand". Und das nicht ohne Grund. In einem Interview mit der "Schweizer Illustrierten" sagte die Künstlerin: