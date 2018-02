Für viele Helene-Fischer-Fans, die seit Wochen den Auftritten der Schlagerkönigin in der Mercedes-Benz Arena Berlin entgegen fiebern, dürfte diese Nachricht für Enttäuschung sorgen: Wegen eines akuten Infekts muss die Schlagersängerin ihre für heute und morgen (06. & 07.02.2018) geplanten Konzerte absagen. Das ließ Helene Fischer ihre Fans via Facebook wissen - und versprach, für die ausgefallenen Veranstaltungen kurzfristig Ersatztermine zu finden. Die Konzerte am Freitag, Samstag und Sonntag sollen wie geplant stattfinden. Vor einer Grippe ist eben niemand gefeit. Gute Besserung, liebe Helene!