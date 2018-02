Für viele Helene-Fischer-Fans, die seit Wochen den Auftritten der Schlagerkönigin in der Mercedes-Benz Arena Berlin entgegen fieberten, hatte diese Nachricht vermutlich für Enttäuschung gesorgt: Wegen eines akuten Infekts musste die Schlagersängerin ihre für den 06. und 07. Februar geplanten Konzerte absagen. Das ließ Helene Fischer ihre Fans via Facebook wissen - und versprach, für die ausgefallenen Veranstaltungen kurzfristig Ersatztermine zu finden.



Diese hat sie nun - ebenfalls auf Facebook - bekannt gegeben: Das für den 06.02.2018 geplante Konzert soll am 10.03.2018, das für den 07.02.2018 geplante Konzert am 11.03.2018 nachgeholt werden, Konzertbeginn ist jeweils 20:00 Uhr. Eintrittskarten behalten für den jeweils neuen Termin ihre Gültigkeit, können aber auch an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, an denen sie erworben wurden. Die Konzerte am Freitag (09.02.), Samstag (10.02.) und Sonntag (11.02.) sollen - so der aktuelle Stand - wie geplant stattfinden.



Die Facebook-Nachricht der Künstlerin: