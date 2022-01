Schon während ihrer Schwangerschaft kündigte die Sängerin an, alle Termine für 2022 wahrnehmen zu wollen. Viele fragten sich, ob das denn angesichts einer bevorstehenden Geburt machbar sei. Sollte sich der Bericht bestätigen, hätte sie nun aber noch einige Monate Zeit um ganz ohne Trubel ihr Baby-Glück zu genießen. Helene Fischers nächster Konzerttermin ist am 8. April beim Sound & Snow im österreichischen Bad Hofgastein. Am 20. August steht dann das einzige Deutschland-Konzert für 2022 an - ihr Mega-Open-Air in München. Die Tour zu Helene Fischers aktuellem Album "Rausch" ist erst für das Frühjahr 2023 geplant.