Der Song stammt aus der Feder der Schlagersängerin und -komponistin Kristina Bach . Eigentlich hatte sie den Titel für sich geschrieben, als Helene Fischer bei einer Veranstaltung jedoch fragte, ob die Komponistin ein Stück für sie habe, gab sie es an Helene weiter. Veröffentlicht wurde der Song am 29. November 2013 in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Bildrechte: IMAGO / Future Image

In Deutschland erreichte die Single Position drei der Singlecharts und konnte sich insgesamt 37 Wochen in den Top 10 und 117 Wochen in den Charts halten. Obwohl es das Lied nicht auf Platz eins schaffte, war es trotzdem für einen Zeitraum von 15 Wochen das erfolgreichste deutschsprachige Lied in den deutschen Singlecharts.



2015 bekam Helene Fischer für "Atemlos durch die Nacht" den ECHO in der Kategorie "Hit des Jahres" (National und international).