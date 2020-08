Seit 2011 gehört Helene Fischer für viele TV-Zuschauer zum 1. Weihnachtsfeiertag wie Gänsebraten und Weihnachtsbaum. Ihre Show erreicht Millionen. In diesem Jahr wird Helene Fischer sie zum zehnten Mal präsentieren und auch dieses Mal wird sie sicher wieder ein wahres Showfeuerwerk im ZDF abfeuern: Artistik, Tanz, Gesang, nationale und internationale Gäste. Die "Helene Fischer Show" erreicht Quoten, die andere Sender neidisch werden lassen. Am 1. Weihnachtsfeiertag 2019 konnte Helene Fischer noch mal mehr Zuschauer gewinnen: 5,92 Millionen verfolgten die dreistündige Show , darunter immer mehr Jüngere. Rekord!

Aber mit Rekorden kennt sich Helene Fischer ja aus, sie ist sogar die Rekord-Gewinnerin bei der Goldenen Henne. Helene Fischer hat zwar schon ganze sieben Mal die Goldene Henne gewonnen, eine Trophäe für ihre Show war da allerdings noch nicht dabei. Ihre erste Auszeichnung bekam sie 2007 in der Kategorie "Aufsteigerin des Jahres". In den Jahren darauf holte sie sich noch fünf weitere Hennen in der Kategorie Musik (2008, 2010, 2012, 2014 und 2016) und 2014 zusätzlich noch die "Superhenne" zum 20-jährigen Jubiläum der Preisverleihung. In diesem Jahr kann die Sängerin also ihre insgesamt achte Henne abräumen.