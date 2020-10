Der Schlager-Superstar hatte aber auch einen guten Grund ihre TV-Pause zu unterbrechen. Denn Helene Fischer gehört zu den Preisträgern der Goldenen Henne 2020. Für ihre "Helene Fischer Show“ bekam sie die Goldene Henne 2020 in der Kategorie „TV/Entertainment“. Damit setzte sie sich gegen die Shows " Let's Dance“ (RTL), " The Masked Singer“ (ProSieben), " Verstehen Sie Spaß?“ (Das Erste) und " Joko & Klaas gegen ProSieben“ durch.

Die Goldene Henne 2020 ist schon ihre achte Auszeichnung. Damit ist sie mit Abstand die Henne-Rekordhalterin. Ihre erste Auszeichnung bekam sie 2007 in der Kategorie "Aufsteigerin des Jahres". In den Jahren darauf holte sie sich noch fünf weitere Hennen in der Kategorie Musik (2008, 2010, 2012, 2014 und 2016) und 2014 zusätzlich noch die "Superhenne" zum 20-jährigen Jubiläum der Preisverleihung. In diesem Jahr konnte die Sängerin also ihre insgesamt achte Henne abräumen.