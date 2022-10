Helene Fischer war zu Gast in der Fernsehsendung "Willkommen Österreich". In Jeans und schwarzem Rolli gab sich die Sängerin ungewohnt redselig und zeigte, dass sie durchaus humorvoll ist. Helene Fischer ist dafür bekannt, ihre kleine Tochter vor der Öffentlichkeit abzuschirmen. Dieses Mal machte sie eine Ausnahme und erzählte:

Helene Fischer in München: Sie singt live. Bildrechte: IMAGO/Bildagentur Monn

Die 38-Jährige hat sich nach der Geburt ihrer Tochter Ende 2021 viel Zeit genommen. In Florian Silbereisens Schlagercomeback im Juli feierte sie auch ihres und im August begeisterte Helene Fischer in München mit einem Mega-Konzert 130.000 Zuschauer. Dabei sang Helene Fischer nicht nur in aufrechter Haltung, sondern schwebend, an Seilen hängend, mit dem Kopf nach unten. Natürlich wurde spekuliert, ob sie live gesungen hat. Die Sängerin erklärte im Interview: "Wenn ich auf die Bühne gehe und singe, dann singe ich alles live."