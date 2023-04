Für Helene Fischer und ihre Fans war es eine Katastrophe: Die Sängerin zog sich bei den Proben für ihre Mega-"Rausch"-Tour eine Rippenfraktur zu. Der Tourstart musste vom 21. März auf den 11. April verschoben werden. Betroffen sind drei Termine in Bremen und sechs Shows in Köln, die Nachholtermine sind bereits bekannt

Ihre Tour startet die Schlagerkönigin nun in Hamburg. In der Barclays-Arena performed Helene Fischer an fünf Tagen ihre Show. Insgesamt sind 70 Konzerte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden geplant.