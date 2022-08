So ein großes Konzert, so viele Menschen, die sich schon so lange darauf freuen und nun scheint es so, als ob in diesem regenarmen Sommer ausgerechnet an diesem 20. August der dringend benötigte Regen fallen wird. Wenn dem so ist, dann stehen 130.000 Menschen sprichwörtlich im Regen auf der Münchner Messe Riem, denn Regenschirme sind laut Veranstalter verboten.

Morgen erwartet uns aus aktueller Sicht verspätetes Aprilwetter, das heißt es kann auch hin- und wieder regnen! [...] Bitte bringt wasserfeste Kleidung oder Regenponchos mit, Schirme oder Knirpse sind am gesamten Gelände VERBOTEN! Leutgeb Entertainment Instagram

Die Konzerte von Helene Fischer sind bekannt als wunderschöne Shows. Bildrechte: imago images / Reichwein Wer keinen Poncho dabei hat, kann auf dem Gelände, laut Veranstalter, einen kaufen. Sollte tatsächlich ein "Unwetter" aufziehen, gibt es, laut Leutgeb einen Evakuierungsplan, nach dem alle Besucherinnen und Besucher in festen Gebäuden untergebracht werden. Für diesen Fall werde vor Konzertstart ein Sicherheitsvideo mit genauen Hinweisen zu den Verhaltensregeln, im Fall einer Evakuierung auf den LED-Wänden abgespielt.

Unmut wegen langer Wartezeiten und fehlender Vorband

Die Monsterbühne auf der Messe München. Bildrechte: IMAGO/Smith Um 12:00 Uhr wird das Gelände auf der Münchner Messe, einschließlich der Parkplätze, geöffnet. 14:00 Uhr ist der "early entry"-Eintritt, um 16:00 Uhr dann der reguläre. Laut Planung steht dann bis zum Konzertbeginn um 20:00 Uhr kein weiterer Termin an. Auf den Social Media-Kanälen des Veranstalters häufen sich die Fragen und Kritiken der Fans. Teilweise würden sie von weit anreisen, sollten rechtzeitig, also gegen ca. 12:00 Uhr da sein und dann noch einmal bis 20:00 Uhr warten, ohne dass es noch ein Angebot im Vorfeld des Konzertes gebe? "Das Programm bleibt so wie oben gepostet.", antwortet Leutgeb Entertainment auf Instagram und Facebook.

Mega-Bühne für Super-Konzerte