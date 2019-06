Bildrechte: dpa

"See you again" heißt Helene Fischers neuer Song in englischer Sprache und ist der Titelsong des Kinofilms "Traumfabrik. Ein Angebot, das selbst ein Superstar wie Helene Fischer nicht ausschlagen konnte: "Ich muss euch sagen, es hat sich einfach richtig angefühlt und ich habe mich sofort verliebt!!!" In der Tat klingt der Plot des Films, der am 4. Juli in den Kinos anläuft, äußerst vielversprechend: Emil Hellwerk, frisch aus der NVA entlassen, heuert bei den DEFA-Filmstudios in Potsdam-Babelberg als Komparse an. Dort trifft er die französische Tänzerin Milou - und verliebt sich. Doch man schreibt das Jahr 1961, die Grenzen der DDR werden geschlossen, der Mauerbau beginnt. Ein Liebesfilm, verwoben mit der deutsch-deutschen Geschichte, gedreht in der einzigartigen Kulisse der DEFA-Filmstudios. Obendrein ist der Streifen hochkarätig besetzt: u.a. mit Emilia Schüle, Dennis Mojen, Ken Duken, Heiner Lauterbach, Nikolai Kinski und Michael Gwisdek.