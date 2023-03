Der erste "Rausch" fällt aus: Helene Fischer muss die ersten Konzerte ihrer langersehnten "Rausch - Live"-Tournee verschieben. Die 38-Jährige hat sich bei den Proben eine Rippe gebrochen. Das gab sie ziemlich genau 24 Stunden vor dem ersten Konzert in Bremen bekannt. "Wir müssen daher schweren Herzens die Premiere verschieben", schrieb sie bei Instagram. Aktuell sind die ersten drei Termine in Bremen und die darauffolgenden sechs Shows in Köln betroffen. Der Veranstalter gab auch schon Nachholtermine bekannt: Die Konzerte in Bremen seien jetzt vom 10. bis 12. Mai, die Köln-Shows vom 25. August bis 2. September geplant.