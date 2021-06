1998 wurden zum ersten Mal die "Kronen der Volksmusik" verliehen - 2012 zum letzten Mal. In 15 Fernsehshow "Die Krone der Volksmusik" gab es natürlich jede Menge Überraschungen, emotionale und freudige Momente. In der Show des Jahres 2008 sorgte Helene Fischer mit ihrem Auftritt für beides. Die junge Sängerin war als Laudatorin in die Show geladen worden. Als sie, sichtlich aufgeregt, am Rednerpult stand, sagte plötzlich Moderator Gunther Emmerlich zu ihr: