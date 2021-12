2015 veröffentlichte Helene Fischer ihr Album "Weihnachten" . Die Platte erreichte nicht nur Platz 1 der damaligen Jahrescharts, sondern wurde auch zu einem der meistverkauften Alben aller Zeiten. Es ist aber auch ein Meilenstein in der Karriere von Helene Fischer und für viele Schlagerfans gibt es kein Weihnachtsfest ohne das Album.

Die Sängerin hat sich dank des Albums im gleichen Jahr aber auch noch einen anderen großen Wunsch erfüllt. Vor 400 geladenen Gästen gab sie ein Konzert in der Wiener Hofburg, bei der sie die Titel des Albums präsentierte. Am Freitagabend zeigt der MDR diesen legendären Konzert-Mitschnitt.

Helene Fischer in Aktion. Bildrechte: imago/HOFER

Im stimmungsvollen Festsaal der Wiener Hofburg präsentiert Helene Fischer ihre persönliche Auswahl deutscher und internationaler Weihnachtslieder. Ihre musikalischen Gäste und Partner sind Ricky Martin, die Wiener Sängerknaben sowie das Royal Philharmonic Orchestra aus London.



Auf dem Programm stehen unter anderem Klassiker wie "Fröhliche Weihnacht überall" und "Stille Nacht, heilige Nacht". Dazu kommen zeitgenössische Lieder, wie "In der Weihnachtsbäckerei", "Last Christmas" und "Jingle Bells".



Wer nicht bis zum Freitagabend warten möchte, kann sich das Konzert schon jetzt in ARD Mediathek anschauen!