Am 19. Juni musste Helene Fischer ihr Konzert in Hannover nach einem Unfall am Trapez abbrechen, am 19. August trat die Sängerin vor etwa 10.000 Zuschauern als Haupt-Act bei einem Firmenevent in Gütersloh auf. Nach einem Bericht der "BILD"-Zeitung soll die 39-Jährige bei ihrem Auftritt einen Ehering getragen haben, außerdem sei eine etwa zwei Zentimeter große Narbe an der Nasenwurzel erkennbar gewesen.