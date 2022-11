Je später der Abend, desto lustiger und krasser die Geschichten. Das dachte sich auch Henning Krautmacher , Ex-Frontsänger der Kölner Karnevals-Band "Höhner", als er in der Beatrice-Egli-Show an der Reihe war, einen Satz zu beenden.

"Eine Jugendsünde, die ich begangen habe…" beginnt Moderatorin Beatrice Egli und im ersten Moment muss Henning Krautmacher überlegen – dann legt er so richtig los. Er sei noch in der Grundschule gewesen und habe einmal in der Woche nach dem Unterricht noch Blockflötenstunde gehabt und darauf immer eine Stunde warten müssen. Damals sei in der Schule immer noch grüner Bohnerwachs verteilt worden, riesengroße Maschinen hätten diesen dann poliert.

Nicht nur Sängerin Marie Reim ist sichtlich überrascht und kann gar nicht glauben, was sie da gerade hört. Auch das Publikum weiß nicht so recht, ob es lachen oder sich eher ekeln soll. Henning Krautmacher fügt schnell hinzu, dass es am nächsten Tag direkt eine "Tracht Prügel" vom Direktor für diese Aktion gab. Beatrice Egli dagegen ist begeistert von der Story, genau solche Beichten hatten sie und ihre Redaktion sich wohl erhofft.



Welche überraschenden und geheimen Schlagerstar-Geschichten beim "Rad der Wahrheit" noch ans Tageslicht kamen, gibt es am Samstagabend in der Beatrice-Egli-Show zu sehen.