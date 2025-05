Bildrechte: IMAGO / Future Image

An der Seite von Malika Dzumaev hatte der Sohn von Angelo Kelly 2024 die 17. Staffel der Tanz-Show "Let's Dance" gewonnen. Während der harten Zeit des Trainings, so Gabriel in einem Interview mit RTL, sei zwischen ihm und Malika eine "krasse Freundschaft" entstanden. Im selben Interview hatte Malika gesagt, dass sie und Gabriel in ihren Augen Seelenverwandte seien. "Ich glaube, im früheren Leben waren wir Geschwister", so die Tänzerin.