Der erste "Hit des Monats"-Gewinner des vergangenen Jahres kam von einem Lokalmatador. René Ulbrich ist geboren in Freital bei Dresden, lebt inzwischen aber in Leipzig. Musik begeistert ihn schon sein ganzes Leben - bereits mit 12 Jahren schrieb er seine ersten Songs. Später machte René Ulbrich vor allem Partymusik als Teil der Gruppe Panama Boys. Spätestens seit 2011 gehört sein Herz aber ganz dem deutschsprachigen Schlager. Im Jahr darauf folgte sein Solo-Debütalbum "So weit so nah". Auch in diesem Jahr will er seine Fans mit neuer Musik begeistern. Noch im Januar erscheint sein neues Album "Mutterherz".