Der Sieger-Titel aus dem Monat Juli kommt von einem Schlager-Quereinsteiger. Timo ist zwar Musik- und Medienprofi und schon seit vielen Jahren in der Eventbranche tätig, doch als Solo-Künstler startet er erst seit kurzer Zeit durch.

Eigentlich hatte der 38-jährige Timo Schulte mit seiner eigenen Event-Agentur genug zu tun, doch dann kam Corona. Timo hatte nun nicht nur Zeit, sondern auch "Bock, mal was anderes zu machen". Musik zu machen war allerdings keine fixe Idee, sondern schon immer Leidenschaft. Sein großes Vorbild ist Schlagerlegende Wolle Petry - und das hört man: Mit seinem rockigen Schlager ist Timo voll auf der Höhe der Zeit. Beim Hit des Monats im Juli trat der Sänger mit seiner Single "Dieser Zug ist abgefahren" an. Abgefahren war der Zug für ihn jedoch nicht - im Gegenteil. Mit 39% setzte sich TIMO in einem spannenden Rennen gegen seine Konkurrentinnen Paulina Wagner (35%) und Yasmin Marie (26%) durch. Wir sind gespannt, ob ihn der Gewinnerzug auch bis zum Sieg beim "Hit des Jahres 2021" bringt.