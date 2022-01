Alex Engel & Bianca Anfang Januar bei Bernhard Brink im Studio. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Unterstützung hätten sie von "Arbeitskolleginnen und -kollegen, Mitgliedern in Karnevalsvereinen, Tanzgruppen, Schützenvereinen, Sport-Buddys und Verwandten" erfahren, so Alex Engel weiter. Sie alle hätten den Erfolg gemeinsam möglich gemacht.



Auch seine Duettpartnerin, die 25-jährige Bianca, ist hocherfreut über den Sieg. Noch am Freitag, also am letzten Tag des Votings, habe sie den gemeinsamen Song zum ersten Mal im Radio gehört.